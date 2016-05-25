​Арестованные в Украине российские спецназовцы доставлены в Москву

Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ Самолет Ан-148, вылетевший из Киева в Москву с ранее осужденными в Украине спецназовцами Александром Александровым и Евгением Ерофеевым, приземлился в аэропорту "Внуково".

Как сообщает Report, информацию распространило агентство UNİAN.

Отметим, что 23 мая президент Украины Петр Порошенко подписал указ о помиловании российских спецназовцев Александра Александрова и Евгения Ерофеева.

Их обменяли на арестованного в России украинского народного депутата Надежду Савченко.

Отметим, что российский суд 22 марта 2016 года приговорил Н.Савченко к 22 годам колонии общего режима.

Ее обвинили в причастности к гибели российских журналистов на Донбассе и в незаконном пересечении границы.