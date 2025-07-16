Арестованному в Ереване Карапетяну предъявили обвинение в отмывании денег

Следствие предъявило арестованному в Армении предпринимателю Самвелу Карапетяну обвинение в отмывании денег.

Следствие предъявило арестованному в Армении предпринимателю - владельцу Группы компаний "Ташир" Самвелу Карапетяну обвинение в отмывании денег.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ со ссылкой на адвокатов.

"Карапетяну на днях было предъявлено новое, вновь необоснованное обвинение в "отмывании денег, якобы полученных в результате деятельности нескольких компаний", без предоставления каких-либо фактических данных. Очевидно, что в последние годы в Армении "отмывание денег" стало наиболее распространенным обвинением и систематически используется исключительно в контексте политической расправы", - отметили в Совете по защите Карапетяна.

Адвокаты подчеркнули тот факт, что в действиях Карапетяна полностью отсутствует какая-либо конкретная активность, которая могла бы быть связана с инкриминируемым ему деянием.

"Складывается впечатление, что обвинение предъявлено при полном отсутствии каких-либо прямых или косвенных доказательств участия, сокрытия или искажения предполагаемых средств. Примечательно, что в описанных в обвинении действиях не упомянуто ни одного управленческого решения или какой-либо связи с имуществом", - подчеркнули юристы.

Карапетян 18 июня был арестован на два месяца по обвинению в публичных призывах к захвату власти. Уголовное дело возбудили после того, как он днем ранее публично выступил в защиту Армянской апостольской церкви, и назвал армянские власти несостоятельными. Сразу после этого власти заявили о решении огосударствить и выставить на торги принадлежащую Карапетяну компанию ЗАО "Электрические сети Армении". Парламент принял соответствующие законы. Обыски и аресты прошли в ГК "Ташир".