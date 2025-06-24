Арестованного Карапетяна перевезли в УИУ "Ереван-Кентрон"

Арестованного в Ереване бизнесмена - главу ГК "Ташир" Самвела Карапетяна перевезли в Управление исправительного учреждения (УИУ) "Ереван-Кентрон".

Арестованного в Ереване бизнесмена - главу ГК "Ташир" Самвела Карапетяна перевезли в Управление исправительного учреждения (УИУ) "Ереван-Кентрон".

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщила пресс-секретарь уголовно-исполнительной службы Минюста Нона Навикян.

"Решение принято исходя из служебной необходимости", - сказала она.

Ранее Карапетян заявил, что намерен помочь заключенным армянских тюрем, чьи права были нарушены. Он отметил, что ежедневно сталкивается с заключенными, которых лишили свободы по мелочам или незаконным судебным решениям. Не боясь тюремных надзирателей, они говорят, что он - их последняя надежда.

По его инициативе была сформирована команды юристов, которые готовы оказать бесплатную помощь всем тем, кто был незаконно лишен свободы. Активность Карапетяна, по имеющейся информации, вызвала опасения по поводу возможного бунта в тюрьме.

Карапетян был арестован 18 июня сроком на два месяца по обвинению в публичных призывах к захвату власти.