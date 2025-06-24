О нас

Арестованного Карапетяна перевезли в УИУ "Ереван-Кентрон"

Арестованного Карапетяна перевезли в УИУ "Ереван-Кентрон" Арестованного в Ереване бизнесмена - главу ГК "Ташир" Самвела Карапетяна перевезли в Управление исправительного учреждения (УИУ) "Ереван-Кентрон".
В регионе
24 июня 2025 г. 13:53
Арестованного Карапетяна перевезли в УИУ Ереван-Кентрон

Арестованного в Ереване бизнесмена - главу ГК "Ташир" Самвела Карапетяна перевезли в Управление исправительного учреждения (УИУ) "Ереван-Кентрон".

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщила пресс-секретарь уголовно-исполнительной службы Минюста Нона Навикян.

"Решение принято исходя из служебной необходимости", - сказала она.

Ранее Карапетян заявил, что намерен помочь заключенным армянских тюрем, чьи права были нарушены. Он отметил, что ежедневно сталкивается с заключенными, которых лишили свободы по мелочам или незаконным судебным решениям. Не боясь тюремных надзирателей, они говорят, что он - их последняя надежда.

По его инициативе была сформирована команды юристов, которые готовы оказать бесплатную помощь всем тем, кто был незаконно лишен свободы. Активность Карапетяна, по имеющейся информации, вызвала опасения по поводу возможного бунта в тюрьме.

Карапетян был арестован 18 июня сроком на два месяца по обвинению в публичных призывах к захвату власти.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Karapetyan cəzaçəkmə müəssisəsinə köçürülüb

Самое читаемое

В Карсе прошел Турецко-азербайджанский региональный экономический форум
ФотоВ Карсе прошел Турецко-азербайджанский региональный экономический форум
17 июня 2025 г. 19:40
Раскол в ЕС? Разные подходы европейских лидеров к ирано-израильскому конфликту
Раскол в ЕС? Разные подходы европейских лидеров к ирано-израильскому конфликту
18 июня 2025 г. 23:04
Эрдоган: Турция никогда не забудет помощь, оказанную ей азербайджанским народом в час трагедии
Эрдоган: Турция никогда не забудет помощь, оказанную ей азербайджанским народом в час трагедии
19 июня 2025 г. 17:05
В Европе 14 стран договорились усилить борьбу с теневым флотом России
В Европе 14 стран договорились усилить борьбу с "теневым флотом" России
20 июня 2025 г. 19:56
МЧС провело учения в Международном аэропорту Лянкярана
ФотоМЧС провело учения в Международном аэропорту Лянкярана
21 июня 2025 г. 12:02
Между Азербайджаном и Сомали обсуждены перспективы сотрудничества
Между Азербайджаном и Сомали обсуждены перспективы сотрудничества
22 июня 2025 г. 13:10
Спикер парламента Болгарии: Cтраны ОЧЭС должны сосредоточиться на снижении выбросов
Спикер парламента Болгарии: Cтраны ОЧЭС должны сосредоточиться на снижении выбросов
18 июня 2025 г. 11:14
Счетная Палата утвердила заключение по аудиту Госнефтефонда
ФотоСчетная Палата утвердила заключение по аудиту Госнефтефонда
21 июня 2025 г. 17:58
Самолет AZAL вернулся в Баку после закрытия воздушного пространства Катара
Самолет AZAL вернулся в Баку после закрытия воздушного пространства Катара
23 июня 2025 г. 23:53
Депутат: На повышение пенсий и пособий в 2025 году будет выделено 1,4 млрд манатов
Депутат: На повышение пенсий и пособий в 2025 году будет выделено 1,4 млрд манатов
24 июня 2025 г. 12:28

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi