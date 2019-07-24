Арестованный в США турецкий банкир освобожден и отправлен в Стамбул

Арестованный в США бывший заместитель гендиректора турецкого Halk Bank Мехмет Хакан Атилла освобожден и 24 июля отправлен из Нью-Йорка в Стамбул.

Как сообщает Report, информацию распространил Haber7.

Из Нью-Йорка его провожали посол Турции в Вашингтоне Сердар Кылыч и генконсул Алпер Акташ.

Напомним, что Хакан Атилла был арестован 27 марта 2017 года, когда возвращался из аэропорта Кеннеди в Нью-Йорке в Турцию. Белый дом обвинил его в нарушении санкций против Ирана.