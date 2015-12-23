СМИ: Арестованная в Ереване бандгруппа планировала взорвать самолет президента Армении

Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ Нейтрализованная в ноябре Службой национальной безопасности (СНБ) Армении преступная группировка планировала захват госучреждений республики и атаку на самолет президента. Как сообщает Report, об этом пишет армянская газета "Грапарак" со ссылкой на источник.

"Группа имела пять подгрупп, которые одновременно должны были захватить резиденцию президента, правительство, парламент, Конституционный суд и телебашню. Главной операцией должен был стать взрыв самолета президента Армении, который готовился к визиту во Францию (президент Армении посетил Париж 29 ноября)", - говорится в статье.

"Операция была хорошо спланирована, однако, руководитель группы Артур Варданян допустил ошибку, встретившись с человеком, с которым не должен был встречаться, в результате чего и оказался в поле зрения спецслужб", - заявил изданию осведомленный источник.

25 ноября сотрудники СНБ совместно с представителями полиции обезвредили и задержали в одном из домов на окраине Еревана вооруженную банду.