Арестован заместитель руководителя аппарата парламента Армении

Бывший заместитель руководителя аппарата парламента Армении Арсен Бабаян сегодня арестован решением суда, сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

Специальная следственная служба Армении ранее заявила, что в ходе предварительного следствия в рамках расследования уголовного дела по статье "узурпация власти" собраны фактические данные о том, что в процессе сложения Гагиком Арутюняном полномочий председателя Конституционного суда официальные лица, исходя из групповых интересов, лично, а также через лиц, не являющихся чиновниками, совершили служебный подлог.

По факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 314 (служебный подлог). Кроме того, Бабаян обвиняется по статье "узурпация власти".