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    В Турции арестован террорист, подозреваемый в убийстве 278 человек

    Гаджи Турмак совершил террористические акты в 59 провинциях страны

    Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ Задержан Гаджи Турмак, подозреваемый в участии в террористических актах на территории 59 провинций Турции, и изготовлении взрывчатого вещества, использованного в этих террористических актах.

    Как сообщает Report со ссылкой на Haber7, террориста в иракском городе Арбиль задержала группа, состоящая из бойцов войск специального назначения Вооруженных сил и сотрудников Национальной разведывательной организации Турции.

    Сообщается, что организованные Г. Турмаком преступления унесли жизни 278 человек. Он возглавлял группировку ТАК, считающуюся крылом террористической организации РПК.

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