О нас
Report Georgia
Аудио новости

Арестован сын экс-премьера Грузии

Арестован сын экс-премьера Грузии Его обвиняют в попытке умышленного убийства
В регионе
16 марта 2021 г. 14:44
Арестован сын экс-премьера Грузии

24-летний Бесарион Жвания, сын бывшего премьер-министра Грузии Зураба Жвания (2003-2005), приговорен к трем годам лишения свободы.

Как сообщает грузинское бюро Report, его обвиняют в попытке умышленного убийства Гоги Топадзе, внука бизнесмена и бывшего депутата Левана Топадзе.

По решению суда половину срока заключения Б.Жвания проведет в тюрьме, а оставшийся срок будет считаться условным.

Между сыном З.Жвания и внуком Л.Топадзе 2 августа прошлого года на почве личного конфликта произошел инцидент. В результате происшествия Г.Топадзе получил многочисленные ножевые ранения и позже был прооперирован.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Gürcüstanın keçmiş baş nazirinin oğlu həbs olundu

Новости партнеров

Другие новости из категории

СМИ: Встреча Царукяна и Пашиняна откладывается
СМИ: Встреча Царукяна и Пашиняна откладывается
16 марта 2021 г. 11:57
СМИ называют конкретные сроки отставки Никола Пашиняна
СМИ называют конкретные сроки отставки Никола Пашиняна
16 марта 2021 г. 11:15
В Грузии выявлено 537 новых случаев заражения коронавирусом
В Грузии выявлено 537 новых случаев заражения коронавирусом
16 марта 2021 г. 11:06
В России обнаружен южноафриканский штамм COVID-19
В России обнаружен южноафриканский штамм COVID-19
16 марта 2021 г. 09:34
Эрдоган: Турция будет закупать вакцины, пока не разработает собственную
Эрдоган: Турция будет закупать вакцины, пока не разработает собственную
15 марта 2021 г. 23:17
Армения признала потерю еще 96 своих военнослужащих в Карабахе
Армения признала потерю еще 96 своих военнослужащих в Карабахе
15 марта 2021 г. 21:49
В Грузии произошло землетрясение
В Грузии произошло землетрясение
15 марта 2021 г. 19:58
В парламенте Грузии создан Совет по делам национальных меньшинств
В парламенте Грузии создан Совет по делам национальных меньшинств
15 марта 2021 г. 19:45
Армянин о жизни в своей стране: Не вижу тут ни для себя, ни для детей никакого будущего
Армянин о жизни в своей стране: Не вижу тут ни для себя, ни для детей никакого будущего
15 марта 2021 г. 12:32
В Грузии ожидается отмена комендантского часа
В Грузии ожидается отмена комендантского часа
15 марта 2021 г. 11:26

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi