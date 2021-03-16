Арестован сын экс-премьера Грузии

Его обвиняют в попытке умышленного убийства

24-летний Бесарион Жвания, сын бывшего премьер-министра Грузии Зураба Жвания (2003-2005), приговорен к трем годам лишения свободы.

Как сообщает грузинское бюро Report, его обвиняют в попытке умышленного убийства Гоги Топадзе, внука бизнесмена и бывшего депутата Левана Топадзе.

По решению суда половину срока заключения Б.Жвания проведет в тюрьме, а оставшийся срок будет считаться условным.

Между сыном З.Жвания и внуком Л.Топадзе 2 августа прошлого года на почве личного конфликта произошел инцидент. В результате происшествия Г.Топадзе получил многочисленные ножевые ранения и позже был прооперирован.