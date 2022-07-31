Арестован полковник министерства обороны Армении

Арестован полковник министерства обороны Армении С.А.

Арестован полковник министерства обороны Армении С.А.

Как передает Report со ссылкой на армянскую прессу, он занимал пост командира одной из воинских частей на ранее оккупированных территориях Азербайджана.

В ходе следствия установлено, что с ноября 2019 года по 4 ноября 2020 года полковник С.А. нарушил ряд правил несения боевого дежурства. Так, в сентябре 2020 года он организовал застолье с участием около 100 офицеров.

В то же время отмечается, что именно из-за его бездействия солдаты оставляли боевые позиции во время Второй карабахской войны.

Полковнику предъявлено обвинение (нарушение правил несения боевого дежурства или боевой службы, направленных на обеспечение безопасности).

По факту продолжается расследование.