Арестован первый заместитель Ахмадинежада

Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Первый заместитель бывшего президента Ирана Махмуда Ахмадинежада Мухаммедрза Рахими приговорен к 5 годам 91 дню тюрьмы по обвинению в коррупции. Как сообщает Report со ссылкой на агентство IRNA, Тегеранский суд по тяжким преступлениям вынес приговор в отношении Рахими, назначив ему наказание в виде лишения свободы на 15 лет, возврате 826 тыс. долларов, и выплате штрафа в размере 290 тыс. долларов.

После того как бывший первый заместитель президента опротестовал решение суда, срок наказания сократили до 5 лет 91 дня.

По информации, он обвинялся в том, что будучи первым заместителем президента, он "получил взятку" от страховой компании.