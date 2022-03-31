Арестован глава МЧС Армении

Суд в Ереване принял решение об аресте министра по чрезвычаным ситуациям Армении Андраника Пилояна.

Суд в Ереване принял решение об аресте министра по чрезвычаным ситуациям Армении Андраника Пилояна.

Как передает Report, об этом сообщили Sputnik Армения в Антикоррупционном комитете.

Предварительно он арестован на два месяца.

В рамках большого коррупционного дела обвинения предъявлены еще восьмерым фигурантам. Десять человек проходят по делу пока в качестве подозреваемых. Предварительное следствие выяснило, что Пилоян при содействии своего помощника А.Х получил крупную взятку от компании, сотрудничающего с министерством. Во время обыска в кабинете помощника Пилояна были обнаружено оружие и боеприпасы.