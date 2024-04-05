О нас

Арестован еще один подозреваемый по делу о теракте в "Крокус Сити Холле"

Арестован еще один подозреваемый по делу о теракте в "Крокус Сити Холле" Суд арестовал 11-го фигуранта дела о теракте в "Крокус Сити Холле" - уроженца Таджикистана Шарипзоду Мухаммада Зоира.
В регионе
5 апреля 2024 г. 19:45
Арестован еще один подозреваемый по делу о теракте в Крокус Сити Холле

Суд арестовал 11-го фигуранта дела о теракте в "Крокус Сити Холле" - уроженца Таджикистана Шарипзоду Мухаммада Зоира.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Басманный районный суд Москвы отправил Шарипзоду Мухаммада Зоира под арест до 22 мая.

Теракт в "Крокус Сити Холе" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта. В результате теракта погибли 144 человека, пострадали более 550 граждан.

Четверых нападавших - непосредственных исполнителей теракта - силовики задержали в Брянской области в первые часы после трагедии.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Another suspect arrested in connection with terrorist attack at Crocus City Hall
Версия на азербайджанском языке “Crocus City Hall”dakı terrorda təqsirləndirilən on birinci şəxs həbs edilib

Самое важное

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позвонила президенту Ильхаму Алиеву
Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позвонила президенту Ильхаму Алиеву
4 апреля 2024 г. 21:06
Президент Ильхам Алиев направил сенегальскому коллеге поздравительное письмо
Президент Ильхам Алиев направил сенегальскому коллеге поздравительное письмо
4 апреля 2024 г. 20:44
Президент: СОР29 открывает возможности для сотрудничества Азербайджана и США по вопросам изменения климата
Президент: СОР29 открывает возможности для сотрудничества Азербайджана и США по вопросам изменения климата
3 апреля 2024 г. 20:03
Ильхам Алиев: Звучащие на Западе обвинения в том, что Азербайджан намерен напасть на Армению, совершенно необоснованны
Ильхам Алиев: Звучащие на Западе обвинения в том, что Азербайджан намерен напасть на Армению, совершенно необоснованны
3 апреля 2024 г. 19:55
Президент: Трехсторонняя встреча США-ЕС-Армения приведет к напряженности на Южном Кавказе
Президент: Трехсторонняя встреча США-ЕС-Армения приведет к напряженности на Южном Кавказе
3 апреля 2024 г. 19:47
Энтони Блинкен позвонил Ильхаму Алиеву
Энтони Блинкен позвонил Ильхаму Алиеву
3 апреля 2024 г. 18:27
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с 31 марта - Днем геноцида азербайджанцев
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с 31 марта - Днем геноцида азербайджанцев
31 марта 2024 г. 12:38
Министр обороны поручил повысить интенсивность практических занятий в воинских частях
Министр обороны поручил повысить интенсивность практических занятий в воинских частях
30 марта 2024 г. 11:37

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi