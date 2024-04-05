Арестован еще один подозреваемый по делу о теракте в "Крокус Сити Холле"

Суд арестовал 11-го фигуранта дела о теракте в "Крокус Сити Холле" - уроженца Таджикистана Шарипзоду Мухаммада Зоира.

Суд арестовал 11-го фигуранта дела о теракте в "Крокус Сити Холле" - уроженца Таджикистана Шарипзоду Мухаммада Зоира.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Басманный районный суд Москвы отправил Шарипзоду Мухаммада Зоира под арест до 22 мая.

Теракт в "Крокус Сити Холе" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта. В результате теракта погибли 144 человека, пострадали более 550 граждан.

Четверых нападавших - непосредственных исполнителей теракта - силовики задержали в Брянской области в первые часы после трагедии.