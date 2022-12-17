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Арестован экс-глава военной разведки Армении

Арестован экс-глава военной разведки Армении Арестован бывший командир второго армейского корпуса, экс-глава управления разведки Генштаба Армении генерал-майор Араик Арутюнян. Как передает Report, об этом сообщает Sputnik Армения со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.
В регионе
17 декабря 2022 г. 12:54
Арестован экс-глава военной разведки Армении

Арестован бывший командир второго армейского корпуса, экс-глава управления разведки Генштаба Армении генерал-майор Араик Арутюнян. Как передает Report, об этом сообщает Sputnik Армения со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

Об уголовном деле сообщалось еще 14 декабря, однако имя обвиняемого, как и его должность, в официальном релизе прокуратуры не указывались. В надзорном органе тогда сообщили, что возбуждено уголовное дело против командиров одной из воинских частей.

Sputnik Армения, однако, выяснил, что речь идет именно об Арутюняне. Он, в частности, зная, что его приказ от 5 апреля о несении боевого дежурства не был исполнен, не предпринял мер, чтобы наказать виновных и исправить ситуацию. Против Арутюняна дело возбуждено потому, что указанные направления были в зоне ответственности 2-го корпуса под его командованием.

Позднее Арутюнян был назначен начальником главного разведывательного управления Генштаба Армении. В этой должности он пробыл несколько месяцев.

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Версия на азербайджанском языке ФотоErmənistan hərbi kəşfiyyatının keçmiş rəhbəri həbs edilib

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