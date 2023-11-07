Арестован экс-депутат парламента Армении

Арестован бывший депутат Национального собрания Армении, председатель фонда “Возвращение“ Арагац Ахоян.

Арестован бывший депутат Национального собрания Армении, председатель фонда “Возвращение“ Арагац Ахоян.

Как передает Report, об этом сообщает Sputnik-Армения.

Других подробностей не приводится.

Напомним, что в 2021 году Ахоян обвинялся в попытке захвата здания правительства. 28 января 2021 года граждане собрались на площади Республики с акцией протеста с требованием отставки Никола Пашиняна, а некоторые из участников попытались пробраться в здание правительства. После этого инцидента были подвергнуты приводу более двух десятков граждан, в их числе Арагац Ахоян.

В апреле 2022 года стало известно, что Ахояну предъявлено обвинение по части 1 статьи 226.2 УК РА (публичные призывы к совершению насилия, публичное оправдание или пропаганда насилия). В качестве меры пресечения была избрана подписка о невыезде.