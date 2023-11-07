О нас

Арестован экс-депутат парламента Армении

Арестован экс-депутат парламента Армении Арестован бывший депутат Национального собрания Армении, председатель фонда “Возвращение“ Арагац Ахоян.
В регионе
7 ноября 2023 г. 10:10
Арестован экс-депутат парламента Армении

Арестован бывший депутат Национального собрания Армении, председатель фонда “Возвращение“ Арагац Ахоян.

Как передает Report, об этом сообщает Sputnik-Армения.

Других подробностей не приводится.

Напомним, что в 2021 году Ахоян обвинялся в попытке захвата здания правительства. 28 января 2021 года граждане собрались на площади Республики с акцией протеста с требованием отставки Никола Пашиняна, а некоторые из участников попытались пробраться в здание правительства. После этого инцидента были подвергнуты приводу более двух десятков граждан, в их числе Арагац Ахоян.

В апреле 2022 года стало известно, что Ахояну предъявлено обвинение по части 1 статьи 226.2 УК РА (публичные призывы к совершению насилия, публичное оправдание или пропаганда насилия). В качестве меры пресечения была избрана подписка о невыезде.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

В НАР таможенники привлечены к ответственности за пособничество незаконному ввозу лекарств
В НАР таможенники привлечены к ответственности за пособничество незаконному ввозу лекарств
6 ноября 2023 г. 17:15
Армения заявила о готовности к переговорам с Азербайджаном по строительству завода в Араздейане
Армения заявила о готовности к переговорам с Азербайджаном по строительству завода в Араздейане
6 ноября 2023 г. 17:07
Главы МИД Азербайджана и Германии провели совместную пресс-конференцию
ВидеоГлавы МИД Азербайджана и Германии провели совместную пресс-конференцию
4 ноября 2023 г. 20:20
В Баку по случаю Дня Победы состоится праздничный концерт и фейерверк
ФотоВ Баку по случаю Дня Победы состоится праздничный концерт и фейерверк
4 ноября 2023 г. 11:20
Посол: Панама может поделиться опытом с Азербайджаном для восстановления Карабаха
ФотоПосол: Панама может поделиться опытом с Азербайджаном для восстановления Карабаха
3 ноября 2023 г. 17:37
В Астане состоялся 10-й юбилейный саммит ОТГ
ФотоВ Астане состоялся 10-й юбилейный саммит ОТГ
3 ноября 2023 г. 11:30
Ильхам Алиев: Азербайджан вносит ценный вклад в стабильную деятельность транспортного коридора Восток-Запад
Ильхам Алиев: Азербайджан вносит ценный вклад в стабильную деятельность транспортного коридора Восток-Запад
3 ноября 2023 г. 10:46
Президент: Укрепление отношений с тюркскими государствами - один из основных приоритетов внешней политики Азербайджана
Президент: Укрепление отношений с тюркскими государствами - один из основных приоритетов внешней политики Азербайджана
3 ноября 2023 г. 10:45
Сегодня в Астане состоится 10-ый юбилейный саммит ОТГ
Сегодня в Астане состоится 10-ый юбилейный саммит ОТГ
3 ноября 2023 г. 08:05
Армянские террористы закопали жертв Ходжалинского геноцида в селе Гозлукёрпю и на берегу реки Гаргар
Армянские террористы закопали жертв Ходжалинского геноцида в селе Гозлукёрпю и на берегу реки Гаргар
2 ноября 2023 г. 14:59

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi