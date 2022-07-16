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Арестован бывший замначальника СГБ Грузии

Арестован бывший замначальника СГБ Грузии Арестован бывший замначальника Службы государственной безопасности Грузии (СГБ) Сосо Гогашвили.
В регионе
16 июля 2022 г. 09:55
Арестован бывший замначальника СГБ Грузии

Арестован бывший замначальника Службы государственной безопасности Грузии (СГБ) Сосо Гогашвили.

Как сообщает грузинское бюро Report, его жена распространила в социальной сети видеокадры ареста мужа.

Ранее С.Гогашвили опубликовал на своей странице в социальной сети пост о том, что у него есть доказательства фальсификации результатов местных выборов в Грузии в 2021 году, и пообещал лидерам правящей партии “Грузинская мечта” разоблачить их.

Официальная информация об аресте бывшего высокопоставленного чиновника пока не разглашается.

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