Арестован бывший замначальника СГБ Грузии

Арестован бывший замначальника Службы государственной безопасности Грузии (СГБ) Сосо Гогашвили.

Арестован бывший замначальника Службы государственной безопасности Грузии (СГБ) Сосо Гогашвили.

Как сообщает грузинское бюро Report, его жена распространила в социальной сети видеокадры ареста мужа.

Ранее С.Гогашвили опубликовал на своей странице в социальной сети пост о том, что у него есть доказательства фальсификации результатов местных выборов в Грузии в 2021 году, и пообещал лидерам правящей партии “Грузинская мечта” разоблачить их.

Официальная информация об аресте бывшего высокопоставленного чиновника пока не разглашается.