Арестован бывший замначальника СГБ Грузии

Арестован бывший замначальника Службы государственной безопасности Грузии (СГБ) Сосо Гогашвили.
Как сообщает грузинское бюро Report, его жена распространила в социальной сети видеокадры ареста мужа.
Ранее С.Гогашвили опубликовал на своей странице в социальной сети пост о том, что у него есть доказательства фальсификации результатов местных выборов в Грузии в 2021 году, и пообещал лидерам правящей партии “Грузинская мечта” разоблачить их.
Официальная информация об аресте бывшего высокопоставленного чиновника пока не разглашается.