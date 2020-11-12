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Арестован бывший вице-спикер парламента Армении

Арестован бывший вице-спикер парламента Армении Служба национальной безопасности Армении обвинила бывшего вице-спикера парламента страны Эдуарда Шармазанова в организации незаконного собрания
В регионе
12 ноября 2020 г. 00:25
Арестован бывший вице-спикер парламента Армении

Служба национальной безопасности Армении обвинила бывшего вице-спикера парламента страны Эдуарда Шармазанова в организации незаконного собрания.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщил помощник Шармазанова Гегам Петросян.

Ранее были задержаны руководитель телеканала "Еркир медиа" Гегам Манукян, представитель партии "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян, председатель одной из крупнейших оппозиционных партий "Процветающая Армения" Гагик Царукян и бывший директор Службы национальной безопасности Артур Ванецян.

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