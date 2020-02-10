Экс-мэра Тбилиси приговорили к очередному тюремному сроку

Бывший мэр Тбилиси и оппозиционер Гиги Угулава приговорен к 3 годам 2 месяцам лишения свободы.

Как сообщает грузинское бюро Report, решение принял Верховный суд Грузии.

Бывший мэр обвиняется в растрате почти 48 млн лари (около 16 млн долларов) из Фонда развития Тбилиси.

Г.Угулава назвал решение суда политическим.

Ранее Угулава уже отбывал тюремное наказание, Тбилисский горсуд признал его виновным в растрате бюджетных средств в 2009–2010 годах. В 2017 году по решению Тбилисского апелляционного суда он вышел на свободу.