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Арест племянника президента Кыргызстана продлен до 26 сентября

Арест племянника президента Кыргызстана продлен до 26 сентября Племянник президента Кыргызстана Садыра Жапарова - Улан Жапаров - останется под арестом до 26 сентября.
В регионе
2 августа 2023 г. 13:47
Арест племянника президента Кыргызстана продлен до 26 сентября

Племянник президента Кыргызстана Садыра Жапарова - Улан Жапаров - останется под арестом до 26 сентября.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом сообщила пресс-служба Первомайского районного суда Бишкека.

МВД задержало племянника президента Кыргызстана по подозрению в участии в коррупционных схемах на таможне. Он - сын двоюродного брата президента Ракымжана Жапарова. Ранее был арестован до 26 июля и водворен в СИЗО-1.

Постановлением райсуда от 21 июля удовлетворено ходатайство следователя МВД: мера пресечения продлена до 26 сентября.

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