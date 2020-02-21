Арест экс-министра финансов Армении могут продлить

Следователи Службы национальной безопасности (СНБ) Армении представили ходатайство в суд общей юрисдикции о продлении ареста на два месяца экс-министра финансов, бывшего главы Комитета государственных доходов Гагика Хачатряна, который обвиняется в растрате государственных средств в особо крупных размерах и превышении служебных полномочий.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в пятницу сообщили в пресс-службе силового ведомства.

"Следователи СНБ представили ходатайство о продлении ареста Хачатряна на два месяца", - сообщили из пресс-службы ведомства.

Хачатрян был арестован 30 августа 2019 года. Он обвиняется в растрате государственных средств в особо крупных размерах и превышении служебных полномочий. Хачатрян являлся одной из ключевых политических фигур во время пребывания Сержа Саргсяна на посту президента Армении (2008-2018 годы). С 2008 по 2014 год он возглавлял Комитет государственных доходов, а с 2014 до конца 2016 года был министром финансов республики.