Арест депутата Саркисяна и членов движения "Священная борьба" продлен на три месяца

Суд в Ереване продлил депутату парламента от фракции "Армения" Артуру Саркисяну арест на три месяца.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, судья Карен Фархоян решил, что есть риск вмешательства Саркисяна в ход расследования, и альтернативная мера пресечения не будет эффективной.

Ранее судья продлил на три месяца арест и другим обвиняемым по делу против участников "Священной борьбы" – Лидии Манташян, архиепископу Баграту Галстаняну, Арману Исраеляну, Ваагну Чахаляну.

Напомним, что 7 августа Следственный комитет сообщил, что дело в отношении 18-ти представителей движения "Священная борьба" направлено в суд. Указанные лица проходят по делу о "подготовке теракта и попытке захвата власти". Лидер движения "Священная борьба", Галстанян и его сторонники были арестованы в конце июня. Тогда СК Армении заявил о предотвращении попытки вооруженного захвата власти.