Арендная плата за военную базу России в Кыргызстане повышена

Москва и Бишкек приняли протокол с изменениями в соглашение о российской военной базе в Кыргызстане.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости", церемония подписания прошла во время визита в республику российского президента Владимира Путина.

Изменения касаются, в том числе, аренды и некоторых организационных вопросов. Соглашение заключили еще в 2012 году и оно требовало некоторых уточнений.Также стороны договорились укреплять сотрудничество в военной и в военно-технической сферах.

Отметим, что согласно опубликованному проекту протокола, стороны договорились повысить ежегодную арендную плату за землю под военную базу на 291 тысячу долларов США (с 4,5 до 4,79 миллиона).

Напомним, что российская авиабаза "Кант" открылась в Кыргызстане в октябре 2003 года.