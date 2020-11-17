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Арцрун Ованнисян заявил об угрозах и нападении

Арцрун Ованнисян заявил об угрозах и нападении Он написал, что получал угрозы, но не отвечал на них не стал
В регионе
17 ноября 2020 г. 17:20
Арцрун Ованнисян заявил об угрозах и нападении

Подавший в отставку официальный представитель министерство обороны Армении Арцрун Ованнисян утверждает о том, что на него было совершено нападение. Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом он написал на своей странице в Facebook.

Ованнисян написал, что с 9 ноября получал угрозы, но не отвечал на них и даже не стал писать заявление в полицию.

"Вчера ночью двое совершили на меня нападение. Я смог дать отпор. Я не боюсь никого и не считаю кого-либо своим врагом, однако поскольку поступают угрозы расправы, а за мной следят, то я вынужден обратиться в полицию", – отметил он.

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