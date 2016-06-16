​Арбитражный суд Московской области отложил рассмотрение о банкротстве Тельмана Исмаилова

Баку. 16 июня. REPORT.AZ/ Арбитражный суд Московской области сегодня отложил рассмотрение заявления основателя группы АСТ бизнесмена Тельмана Исмаилова о собственном банкротстве, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Суд находит возможным ходатайство сторон удовлетворить и отложить заседание на 4 августа", - сказал судья.

Таким образом, суд удовлетворил просьбу представителя основателя группы АСТ, которая была мотивирована ожиданием решения кассации на вынесенную ранее отмену решения о признании Исмаилова банкротом.