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    ​Арбитражный суд Московской области отложил рассмотрение о банкротстве Тельмана Исмаилова

    Суд отложил заседание на 4 августа

    Баку. 16 июня. REPORT.AZ/ Арбитражный суд Московской области сегодня отложил рассмотрение заявления основателя группы АСТ бизнесмена Тельмана Исмаилова о собственном банкротстве, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

    "Суд находит возможным ходатайство сторон удовлетворить и отложить заседание на 4 августа", - сказал судья.

    Таким образом, суд удовлетворил просьбу представителя основателя группы АСТ, которая была мотивирована ожиданием решения кассации на вынесенную ранее отмену решения о признании Исмаилова банкротом.

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