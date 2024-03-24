Араз Агаларов: Террористы хотели, чтобы люди заживо сгорели в зале

Задача у террористов была другая — они не просто хотели перебить большое количество людей, они хотели чтобы эти люди сгорели заживо в зале, потому что параллельно с расстрелом все заливалось горючими веществами, керосином, бензином.

Задача у террористов была другая — они не просто хотели перебить большое количество людей, они хотели чтобы эти люди сгорели заживо в зале, потому что параллельно с расстрелом все заливалось горючими веществами, керосином, бензином.

Как передает Report , об этом заявил телеканалу "РБК" владелец "Крокус Сити Холла" Араз Агаларов.

По его словам, концертного "зала нет, вообще, там сгорело абсолютно все".

"Если вы зайдете в этот зал, вы даже не поверите, что из него кто-то мог выйти живым. Но в связи с тем, что были все противопожарные системы, спринклерная система, работы пожаротушения в исправном состоянии, они поддерживали несколько часов зал в таком состоянии, что не было обрушения, чтобы у людей была возможность выйти. Потому что, вы понимаете, 6 тысяч человек, они за 2-3 минуты выйти из зала не могут. Тем более террористы практически на всех выходах расстреливали выходящих людей", - уточнил он.

А.Агаларов добавил, что в ходе нападения, был убит, в том числе, один из сотрудников охраны зала.

"В любом месте, если люди в камуфляже выходят из машины с четырьмя Калашниковыми и начинают всех расстреливать, было найдено несколько обойм, по-моему 600 гильз, то надо отдавать себе отчет, что это войсковая операция, по сути дела, была совершена диверсантами. Ну что может сделать служба безопасности", — отметил Араз Агаларов.