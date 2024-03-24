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Араз Агаларов: Террористы хотели, чтобы люди заживо сгорели в зале

Араз Агаларов: Террористы хотели, чтобы люди заживо сгорели в зале Задача у террористов была другая — они не просто хотели перебить большое количество людей, они хотели чтобы эти люди сгорели заживо в зале, потому что параллельно с расстрелом все заливалось горючими веществами, керосином, бензином.
В регионе
24 марта 2024 г. 12:26
Араз Агаларов: Террористы хотели, чтобы люди заживо сгорели в зале

Задача у террористов была другая — они не просто хотели перебить большое количество людей, они хотели чтобы эти люди сгорели заживо в зале, потому что параллельно с расстрелом все заливалось горючими веществами, керосином, бензином.

Как передает Report, об этом заявил телеканалу "РБК" владелец "Крокус Сити Холла" Араз Агаларов.

По его словам, концертного "зала нет, вообще, там сгорело абсолютно все".

"Если вы зайдете в этот зал, вы даже не поверите, что из него кто-то мог выйти живым. Но в связи с тем, что были все противопожарные системы, спринклерная система, работы пожаротушения в исправном состоянии, они поддерживали несколько часов зал в таком состоянии, что не было обрушения, чтобы у людей была возможность выйти. Потому что, вы понимаете, 6 тысяч человек, они за 2-3 минуты выйти из зала не могут. Тем более террористы практически на всех выходах расстреливали выходящих людей", - уточнил он.

А.Агаларов добавил, что в ходе нападения, был убит, в том числе, один из сотрудников охраны зала.

"В любом месте, если люди в камуфляже выходят из машины с четырьмя Калашниковыми и начинают всех расстреливать, было найдено несколько обойм, по-моему 600 гильз, то надо отдавать себе отчет, что это войсковая операция, по сути дела, была совершена диверсантами. Ну что может сделать служба безопасности", — отметил Араз Агаларов.

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Версия на азербайджанском языке Araz Ağalarov: Terrorçular insanların zalda diri-diri yanmasını istəyirdilər

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