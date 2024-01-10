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Арарат Мирзоян: Миссия ЕС в Армении важна для нас

Арарат Мирзоян: Миссия ЕС в Армении важна для нас Наблюдательная миссия ЕС в Армении имеет жизненно важное значение для Еревана.
В регионе
10 января 2024 г. 12:59
Арарат Мирзоян: Миссия ЕС в Армении важна для нас

Наблюдательная миссия ЕС в Армении имеет жизненно важное значение для Еревана.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян в ходе совместной пресс-конференции с греческим коллегой Йоргосом Герапетритисом в Ереване.

"Гражданская миссия Евросоюза для нас очень важна, жизненно необходима с точки зрения безопасности. Мы приветствовали решение ЕС расширить эту миссию", - отметил Мирзоян.

Ранее главы МИД ЕС приняли решение довести число наблюдателей в Армении с 138 до 209 человек.

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Версия на английском языке Ararat Mirzoyan: EU mission in Armenia vital for Yerevan
Версия на азербайджанском языке Ararat Mirzoyan: “Aİ-nin Ermənistandakı missiyası bizim üçün vacibdir”

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