Арарат Мирзоян: Миссия ЕС в Армении важна для нас

Наблюдательная миссия ЕС в Армении имеет жизненно важное значение для Еревана.

Наблюдательная миссия ЕС в Армении имеет жизненно важное значение для Еревана.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян в ходе совместной пресс-конференции с греческим коллегой Йоргосом Герапетритисом в Ереване.

"Гражданская миссия Евросоюза для нас очень важна, жизненно необходима с точки зрения безопасности. Мы приветствовали решение ЕС расширить эту миссию", - отметил Мирзоян.

Ранее главы МИД ЕС приняли решение довести число наблюдателей в Армении с 138 до 209 человек.