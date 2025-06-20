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Аракчи: Удары Израиля сорвали возможное соглашение по ядерной программе Ирана

Аракчи: Удары Израиля сорвали возможное соглашение по ядерной программе Ирана Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи считает, что удары Израиля сорвали возможное многообещающее соглашение по ядерной программе Тегерана.
В регионе
20 июня 2025 г. 17:59
Аракчи: Удары Израиля сорвали возможное соглашение по ядерной программе Ирана

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи считает, что удары Израиля сорвали возможное многообещающее соглашение по ядерной программе Тегерана.

Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом глава МИД Ирана заявил в ходе выступления в Совете ООН в Женеве.

"Мы полны решимости защищать нашу территориальную целостность и суверенитет всеми силами. Мы должны были встретиться с американцами 15 июня, чтобы выработать очень многообещающее соглашение по нашей ядерной программе. Нападение Израиля было предательством дипломатии", - отметил он.

По его словам, удары Израиля по ядерным объектам в Иране являются тяжкими военными преступлениями.

Отметим, что в Женеве планируется встреча Аракчи с коллегами из Британии, Франции и Германии.

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Версия на азербайджанском языке Əraqçi: İsrailin zərbələri İranın nüvə proqramı üzrə mümkün razılaşmanı pozub
Версия на английском языке Araghchi: Israeli strikes derailed potential deal on Iran's nuclear program

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