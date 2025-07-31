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Арагчи: США должны возместить ущерб от ударов по ядерным объектам Ирана

Арагчи: США должны возместить ущерб от ударов по ядерным объектам Ирана США должны компенсировать Ирану ущерб от ударов по ядерным объектам перед возобновлением переговоров.
В регионе
31 июля 2025 г. 10:10
Арагчи: США должны возместить ущерб от ударов по ядерным объектам Ирана

США должны компенсировать Ирану ущерб от ударов по ядерным объектам перед возобновлением переговоров.

Как передает Report со ссылкой на ISNA, об этом в интервью The Financial Times заявил глава МИД Ирана Аббас Арагчи.

"Иран вступит в переговоры с Соединенными Штатами только в том случае, если США возместят ущерб, нанесенный войной, гарантируют неповторение подобных атак и признают право на обогащение урана. Единственный выход — это переговоры, а Иран привержен миру, но не отступит перед лицом давления и угроз", - сказал он.

По его словам, во время и после 12-дневного конфликта он говорил со спецпредставителем президента США по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом, обсудил с ним вопрос поиска взаимовыгодного решения, чтобы положить конец многолетнему противостоянию по поводу ядерной программы Ирана.

"Мне нужно убедить свое руководство, что если мы вступаем в переговоры, другая сторона действительно настроена на достижение взаимовыгодного соглашения", - добавил он.

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Версия на азербайджанском языке İran XİN: ABŞ nüvə obyektlərimizə vurduğu ziyanı ödəməlidir
Версия на английском языке Araghchi: US must compensate for damage from strikes on Iran's nuclear facilities

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