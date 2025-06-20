Аракчи: Совбез ООН должен дать оценку на атаки ВС Израиля на объект в Хондабе

Иран ждет реакции Совета безопасности ООН на атаки ВС Израиля на тяжеловодный реактор в Хондабе.
Как передает Report, об этом написал глава МИД Ирана Аббас Аракчи в соцсетях.
"Если Совет сейчас не предпримет никаких действий, он должен объяснить международному сообществу, почему его правовые принципы применяются избирательно в таком важном вопросе. Он также будет нести основную ответственность в случае, если глобальный режим нераспространения однажды рухнет", - отметил он.
По его словам, объект строится под наблюдением МАГАТЭ и в соответствии с техническими спецификациями в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).
"На сегодняшнем заседании Совета Безопасности крайне важно, чтобы он поддержал и обеспечил исполнение своей собственной резолюции 487, принятой единогласно в ответ на нападение Израиля в 1981 году на ядерный объект Ирака. Формулировки этой резолюции недвусмысленны: любое военное нападение на ядерные объекты является посягательством на весь режим гарантий МАГАТЭ и, в конечном счете, на ДНЯО (Договор о нераспространении ядерного оружия - ред.)", - отметил Аракчи.
Отметим, что сегодня, 20 июня состоится экстренное заседание Совбеза ООН по запросу Тегерана.
The Arak Heavy Water Reactor—a facility under comprehensive IAEA safeguards and under construction in strict accordance with the technical specifications agreed upon in the Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) to eliminate any proliferation risk—was bombed yesterday in… pic.twitter.com/Gqswk8sKym