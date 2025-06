Аракчи: Совбез ООН должен дать оценку на атаки ВС Израиля на объект в Хондабе

Иран ждет реакции Совета безопасности ООН на атаки ВС Израиля на тяжеловодный реактор в Хондабе.

Как передает Report, об этом написал глава МИД Ирана Аббас Аракчи в соцсетях.

"Если Совет сейчас не предпримет никаких действий, он должен объяснить международному сообществу, почему его правовые принципы применяются избирательно в таком важном вопросе. Он также будет нести основную ответственность в случае, если глобальный режим нераспространения однажды рухнет", - отметил он.

По его словам, объект строится под наблюдением МАГАТЭ и в соответствии с техническими спецификациями в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

"На сегодняшнем заседании Совета Безопасности крайне важно, чтобы он поддержал и обеспечил исполнение своей собственной резолюции 487, принятой единогласно в ответ на нападение Израиля в 1981 году на ядерный объект Ирака. Формулировки этой резолюции недвусмысленны: любое военное нападение на ядерные объекты является посягательством на весь режим гарантий МАГАТЭ и, в конечном счете, на ДНЯО (Договор о нераспространении ядерного оружия - ред.)", - отметил Аракчи.

Отметим, что сегодня, 20 июня состоится экстренное заседание Совбеза ООН по запросу Тегерана.