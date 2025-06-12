О нас

Аракчи: Резолюция МАГАТЭ осложнит переговоры с США в Омане

Аракчи: Резолюция МАГАТЭ осложнит переговоры с США в Омане Резолюция Совета управляющих МАГАТЭ, критикующая Тегеран, окажет негавтиное воздействие на шестой раунд непрямых переговоров Ирана и США, запланированный на 15 июня в Маскате.
В регионе
12 июня 2025 г. 19:22
Аракчи: Резолюция МАГАТЭ осложнит переговоры с США в Омане

Резолюция Совета управляющих МАГАТЭ, критикующая Тегеран, окажет негавтиное воздействие на шестой раунд непрямых переговоров Ирана и США, запланированный на 15 июня в Маскате.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил глава иранского МИД Аббас Аракчи.

"Эти переговоры будут идти в тени недавно одобренной МАГАТЭ резолюции, которая осложняет диалог. Но мы настроены на то, чтобы защитить права Ирана и его достижения в ядерной сфере", - сказал он.

Совет управляющих МАГАТЭ ранее 12 июня одобрил резолюцию, согласно которой Иран ‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​не в полной мере соблюдает свои обязательства в ядерной сфере.

В ответ президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что иранские власти не откажутся от программы обогащения урана. Глава Организации по атомной энергии Мохаммад Эслами объявил о запуске нового центра по обогащению урана, расположенного в защищенном месте.

С 12 апреля состоялись пять раундов непрямых переговоров между Ираном и США, посредником в которых выступал Оман. Но президент США Дональд Трамп заявил ранее, что стал менее уверен в возможности заключить ядерную сделку с Ираном.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Əraqçi: BAEA-nın qətnaməsi ABŞ ilə danışıqları çətinləşdirəcək

Другие новости из категории

Президент Ирана заверил, что Тегеран не прекратит обогащение урана
Президент Ирана заверил, что Тегеран не прекратит обогащение урана
12 июня 2025 г. 18:33
Один пассажир разбившегося в Индии самолета Boeing выжил
Один пассажир разбившегося в Индии самолета Boeing выжил
12 июня 2025 г. 17:59
СМИ: Пашинян 20 июня отправится в Анкару для встречи с Эрдоганом
СМИ: Пашинян 20 июня отправится в Анкару для встречи с Эрдоганом
12 июня 2025 г. 16:45
В Грузии пройдет I региональная олимпиада по азербайджанскому языку
В Грузии пройдет I региональная олимпиада по азербайджанскому языку
12 июня 2025 г. 16:26
Путин освободил от миграционных требований учащихся в РФ военных стран СНГ
Путин освободил от миграционных требований учащихся в РФ военных стран СНГ
12 июня 2025 г. 15:07
Бывший посол США в Армении завершает свою миссию уже в России
Бывший посол США в Армении завершает свою миссию уже в России
12 июня 2025 г. 13:20
В Якутии начали проверку после гибели рабочего при обрушении породы на руднике
В Якутии начали проверку после гибели рабочего при обрушении породы на руднике
12 июня 2025 г. 13:00
Замгенсека ОТГ: Каспий - ключевой фактор в экономических отношениях в рамках Среднего коридора
Замгенсека ОТГ: Каспий - ключевой фактор в экономических отношениях в рамках Среднего коридора
12 июня 2025 г. 12:37
Токаев предложил провести неформальную встречу глав государств ОТГ в Казахстане
ФотоТокаев предложил провести неформальную встречу глав государств ОТГ в Казахстане
12 июня 2025 г. 12:06
Школьник получил ножевые ранения во время драки в Ереване
Школьник получил ножевые ранения во время драки в Ереване
12 июня 2025 г. 11:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi