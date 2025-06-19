Аракчи назвал действия Израиля "основным источником нестабильности в регионе"

Аракчи назвал действия Израиля "основным источником нестабильности в регионе"

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи в беседе с пакистанским коллегой Мухаммадом Исхаком Даром призвал международное сообщество решительно осудить израильские атаки.

Как сообщает Report со ссылкой на внешнеполитическое ведомство Исламской Республики, главы МИД провели в четверг телефонный разговор, который стал вторым с начала эскалации между Ираном и Израилем.

По информации ведомства, Аракчи рассказал о последствиях ударов Израиля по территории Ирана и призвал международное сообщество решительно осудить действия Тель-Авива, а Совет Безопасности ООН - "выполнить свои обязательства по привлечению виновных к ответственности".

Аракчи заявил, что действия Израиля "являются основным источником нестабильности в регионе".

Министры иностранных дел также рассмотрели пути координации усилий через региональные и международные механизмы.