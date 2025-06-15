Арагчи: Атака Израиля на объекты Южного Парса расширяет зону конфликта

Нападение Израиля на объекты, задействованные в разработке иранского газового месторождения Южный Парс в Персидском заливе, свидетельствует о расширении зоны конфликта и может втянуть в него другие страны региона.

Нападение Израиля на объекты, задействованные в разработке иранского газового месторождения Южный Парс в Персидском заливе, свидетельствует о расширении зоны конфликта и может втянуть в него другие страны региона.

Как передает Report, об этом заявил глава МИД Ирана Аббас Арагчи.

"Удар по Южному Парсу - это стратегическая ошибка, которая означает выход зоны конфликта за пределы Ирана", - сказал он на встрече с иностранными послами в Тегеране.

"Эти действия могут втянуть в войну не только весь регион, но и мир", - сообщил он в эфире государственного телевидения исламской республики.

Ранее сообщалось, что добыча 12 млн куб. м газа в сутки на 14-й фазе месторождения "Южный Парс" в Иране приостановлена после израильского удара.