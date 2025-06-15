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Арагчи: Атака Израиля на объекты Южного Парса расширяет зону конфликта

Арагчи: Атака Израиля на объекты Южного Парса расширяет зону конфликта Нападение Израиля на объекты, задействованные в разработке иранского газового месторождения Южный Парс в Персидском заливе, свидетельствует о расширении зоны конфликта и может втянуть в него другие страны региона.
В регионе
15 июня 2025 г. 12:48
Арагчи: Атака Израиля на объекты Южного Парса расширяет зону конфликта

Нападение Израиля на объекты, задействованные в разработке иранского газового месторождения Южный Парс в Персидском заливе, свидетельствует о расширении зоны конфликта и может втянуть в него другие страны региона.

Как передает Report, об этом заявил глава МИД Ирана Аббас Арагчи.

"Удар по Южному Парсу - это стратегическая ошибка, которая означает выход зоны конфликта за пределы Ирана", - сказал он на встрече с иностранными послами в Тегеране.

"Эти действия могут втянуть в войну не только весь регион, но и мир", - сообщил он в эфире государственного телевидения исламской республики.

Ранее сообщалось, что добыча 12 млн куб. м газа в сутки на 14-й фазе месторождения "Южный Парс" в Иране приостановлена после израильского удара.

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Версия на азербайджанском языке Əraqçi: İsrailin Cənubi Pars obyektlərinə hücumu münaqişə zonasını genişləndirir
Версия на английском языке Araghchi: Israeli strike on South Pars expands conflict zone

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