О нас

Араика Арутюняна вызовут в следственную комиссию для дачи показаний

Араика Арутюняна вызовут в следственную комиссию для дачи показаний Экс-глава сепаратистов Карабахского региона Азербайджана Араик Арутюнян и бывший глава вооруженных армянских формирований Джалал Арутюнян до конца сентября будут вызваны в следственную комиссию Народного собрания (НС) по изучению обстоятельств 44-дневной
В регионе
13 сентября 2023 г. 15:29
Араика Арутюняна вызовут в следственную комиссию для дачи показаний

Экс-глава армянского сепаратистского нелегального режима, созданного в Карабахском регионе Азербайджана, Араик Арутюнян и бывший глава вооруженных армянских формирований Джалал Арутюнян до конца сентября будут вызваны в следственную комиссию Народного собрания (НС) Армении по изучению обстоятельств 44-дневной войны.

Как передает Report, об этом "Грапарак" заявил заместитель председатель постоянной комиссии НС по вопросам обороны и безопасности Армен Хачатрян.

Ранее комиссия вызвала для дачи показаний задержанного экс-министра обороны Армении Давида Тонояна.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Separatçıların keçmiş başçıları Ermənistan İstintaq Komitəsinə çağırılacaq

Другие новости из категории

В Узбекистане с коррупцией будет бороться искусственный интеллект
В Узбекистане с коррупцией будет бороться искусственный интеллект
13 сентября 2023 г. 16:40
В Армении выявлен новый подвид омикрон-штамма
В Армении выявлен новый подвид "омикрон"-штамма
13 сентября 2023 г. 16:23
Иранский КСИР стягивает технику и вооружения на границе с Ираком
Иранский КСИР стягивает технику и вооружения на границе с Ираком
13 сентября 2023 г. 16:00
Путин: Ким Чен Ын посетит Владивосток и Комсомольск-на-Амуре
Путин: Ким Чен Ын посетит Владивосток и Комсомольск-на-Амуре
13 сентября 2023 г. 15:49
Уфук Ялчин: Зангезурский коридор упростит транспортировку грузов между Турцией и Азербайджаном
ФотоУфук Ялчин: Зангезурский коридор упростит транспортировку грузов между Турцией и Азербайджаном
13 сентября 2023 г. 14:55
В Стамбуле стартовало 14-е заседание рабочей группы по экономическому сотрудничеству ОТГ
ФотоВ Стамбуле стартовало 14-е заседание рабочей группы по экономическому сотрудничеству ОТГ
13 сентября 2023 г. 14:31
В Стамбуле стартовал Мультимодальный транспортно-логистический форум тюркских государств
ФотоВ Стамбуле стартовал Мультимодальный транспортно-логистический форум тюркских государств
13 сентября 2023 г. 13:38
СК Армении: Военнослужащий выстрелил себе в голову из пулемета
СК Армении: Военнослужащий выстрелил себе в голову из пулемета
13 сентября 2023 г. 13:32
В Саратовской области на одном из предприятий произошел взрыв, есть погибший
В Саратовской области на одном из предприятий произошел взрыв, есть погибший
13 сентября 2023 г. 13:13
Посол США в РФ посетит Уилана в колонии в Мордовии
Посол США в РФ посетит Уилана в колонии в Мордовии
13 сентября 2023 г. 12:47

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi