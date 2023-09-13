Араика Арутюняна вызовут в следственную комиссию для дачи показаний

Экс-глава армянского сепаратистского нелегального режима, созданного в Карабахском регионе Азербайджана, Араик Арутюнян и бывший глава вооруженных армянских формирований Джалал Арутюнян до конца сентября будут вызваны в следственную комиссию Народного собрания (НС) Армении по изучению обстоятельств 44-дневной войны.
Как передает Report, об этом "Грапарак" заявил заместитель председатель постоянной комиссии НС по вопросам обороны и безопасности Армен Хачатрян.
Ранее комиссия вызвала для дачи показаний задержанного экс-министра обороны Армении Давида Тонояна.