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Арахамия: В седьмом пакете мы разрабатываем "смарт-санкции" против РФ

Арахамия: В седьмом пакете мы разрабатываем "смарт-санкции" против РФ В седьмом пакете мы разрабатываем так называемые "смарт-санкции" против РФ.
В регионе
3 июня 2022 г. 21:13
Арахамия: В седьмом пакете мы разрабатываем смарт-санкции против РФ

В седьмом пакете мы разрабатываем так называемые "смарт-санкции" против РФ.

Как передает Report, об этом в эфире телемарафона сообщил народный депутат Украины Давид Арахамия.

"В седьмом пакете санкций мы будем работать над полным отключением российских банков от SWIFT. Будем настаивать на полном газовом и нефтяном эмбарго, но лично я этому не верю, ведь скоро наступит отопительный сезон. В седьмом пакете мы разработаем так называемые "смарт санкции" - они точечные, но очень болезненные. Например, речь идет о санкционировании страховых компаний, страхующих танкеры с российской нефтью. Также мы уже сформировали второй список бизнесменов, которые дешево скупили акции российских олигархов", - пояснил Арахамия.

По его словам, принятие нового пакета санкций требует два-три месяца.

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