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Арахамия: Переговоры с РФ могут возобновиться в конце августа после контратак ВСУ

Арахамия: Переговоры с РФ могут возобновиться в конце августа после контратак ВСУ Украинская сторона сейчас не рассматривает возможности возобновления переговоров с Россией. Все может измениться после "контрнаступления ВСУ в некоторых местах" в конце августа.
В регионе
18 июня 2022 г. 13:02
Арахамия: Переговоры с РФ могут возобновиться в конце августа после контратак ВСУ

Украинская сторона сейчас не рассматривает возможности возобновления переговоров с Россией. Все может измениться после "контрнаступления ВСУ в некоторых местах" в конце августа.

Как передает Report cо ссылкой на УНИАН, об этом депутат, глава переговорной группы с РФ Давид Арахамия заявил в интервью "Голосу Америки".

Он подчеркнул, что Украина может возобновить мирные переговоры с РФ только при условии укрепления своих позиций на фронте. Однако Арахамия не уточнил детали, "чтобы российская сторона не узнала о планах".

По его словам, сначала необходимо добиться того, чтобы российская сторона вернулась на позиции к 24 февраля. После этого можно будет говорить о возвращении всех суверенных территорий, включительно с Крымом, Донецкой и Луганской областями.

"Мы могли бы рассмотреть какое-либо политическое соглашение, вроде того, которое предлагали в Стамбуле. Мы, например, несколько лет не затрагиваем крымский вопрос. Мы не делаем этого военным путем, но делаем это дипломатическим и политическим способом", – добавил он.

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Версия на азербайджанском языке Ukrayna tərəfi Rusiya ilə sülh danışıqlarının hansı halda bərpa oluna biləcəyini açıqlayıb

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