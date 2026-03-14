Арагчи: Верховный лидер Ирана продолжает исполнять свои обязанности

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи опроверг слухи о том, что официальные лица Исламской Республики скрываются в убежищах в ходе ударов США и Израиля, не выполняя свои обязанности.

Как передает Report, об этом Арагчи заявил в интервью MSNBC.

"Мировая общественность видит, что заявления США безосновательны", - сказал он, отметив, что официальные лица во главе с президентом Ирана Масудом Пезешкианом принимали участие в марше, посвященном Международному дню Кудса (ежегодная акция солидарности с Палестиной, отмечаемая в последнюю пятницу месяца Рамазан - ред.).

"Они скоро увидят, что у нового верховного лидера (Моджтабы Хаменеи - ред.) нет никаких проблем. Он исполняет свои обязанности в соответствии с Конституцией", - подчеркнул Арагчи.