    Арагчи: Верховный лидер Ирана продолжает исполнять свои обязанности

    Арагчи: Верховный лидер Ирана продолжает исполнять свои обязанности

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи опроверг слухи о том, что официальные лица Исламской Республики скрываются в убежищах в ходе ударов США и Израиля, не выполняя свои обязанности.

    Как передает Report, об этом Арагчи заявил в интервью MSNBC.

    "Мировая общественность видит, что заявления США безосновательны", - сказал он, отметив, что официальные лица во главе с президентом Ирана Масудом Пезешкианом принимали участие в марше, посвященном Международному дню Кудса (ежегодная акция солидарности с Палестиной, отмечаемая в последнюю пятницу месяца Рамазан - ред.).

    "Они скоро увидят, что у нового верховного лидера (Моджтабы Хаменеи - ред.) нет никаких проблем. Он исполняет свои обязанности в соответствии с Конституцией", - подчеркнул Арагчи.

    Моджтаба Хаменеи МИД Ирана Аббас Арагчи Верховный лидер Ирана Операция США и Израиля против Ирана
    Əraqçi: Müctəba Xameneinin heç bir problemi yoxdur, İran rəsmiləri gizlənməyiblər
