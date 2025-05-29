Арагчи: Тегеран и Вашингтон еще далеки от соглашения по атому

Иран и США в действительности не приблизились к решению ядерной проблемы настолько, насколько об этом писали в СМИ.

Иран и США в действительности не приблизились к решению ядерной проблемы настолько, насколько об этом писали в СМИ.

Как передает Report, об этом сообщил министр иностранных дел Исламской Республики Аббас Арагчи в соцсети Х.

"СМИ слишком вольно обращаются с информацией о том, что заключение соглашения между Ираном и США уже близко. Мы пока не уверены в этом", - написал он.

Министр добавил, что Иран стремится к дипломатическому урегулированию, которое будет отвечать интересам всех сторон. Однако, по его словам, такое решение требует разработки соглашения, включающего отмену санкций против Ирана и разрешение на обогащение урана в мирных целях.

Ранее телеканал CNN и ряд других западных СМИ сообщали, что Вашингтон и Тегеран могут заключить соглашение по атому в ближайшее время.

В среду президент США Дональд Трамп также сказал, что его администрация "очень близка к решению иранской ядерной проблемы", и призвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху не наносить удары по Ирану.