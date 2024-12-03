Арагчи: Иран может отправить войска в Сирию

Иран может рассмотреть возможность отправки своих войск в Сирию для борьбы с боевиками вооруженных формирований.

Иран может рассмотреть возможность отправки своих войск в Сирию для борьбы с боевиками вооруженных формирований.

Как передает Report, об этом катарскому изданию Al Araby Al Jadeed заявил министр иностранных дел республики Аббас Арагчи.

"Если сирийское правительство попросит Иран отправить войска в Сирию, мы изучим эту возможность", - сказал глава ведомства.

Кроме того, Арагчи отметил, что планирует посетить Россию для обсуждения событий в Сирии.

Он также подчеркнул, что в настоящее время Иран не намерен начинать переговоры с США: "Нет никаких оснований для такого диалога".