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Арагчи: Иран будет готов в ответ атаковать военных США на Ближнем Востоке

Арагчи: Иран будет готов в ответ атаковать военных США на Ближнем Востоке Тегеран будет готов нанести ответные удары по американским военным на Ближнем Востоке, если США присоединятся к развязанным Израилем военным действиям.
В регионе
21 июня 2025 г. 06:10
Арагчи: Иран будет готов в ответ атаковать военных США на Ближнем Востоке

Тегеран будет готов нанести ответные удары по американским военным на Ближнем Востоке, если США присоединятся к развязанным Израилем военным действиям.

Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в интервью телеканалу NBC News.

"Когда идет война, обе стороны атакуют друг друга. Это вполне понятно. Самозащита - это законное право каждой страны", - сказал он, отвечая на вопрос о том, будет ли Иран наносить ответные удары в том числе по американским военным в регионе.

Глава МИД исламской республики выразил уверенность в том, что президент США Дональд Трамп при желании мог бы в ходе одного телефонного разговора убедить Израиль прекратить атаковать Иран. "Необходим лишь телефонный звонок из Вашингтона в Тель-Авив, чтобы положить этому всему конец", - убежден Арагчи.

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Версия на азербайджанском языке İran ABŞ-yə Yaxın Şərqdəki hərbçiləri ilə bağlı xəbərdarlıq edib

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