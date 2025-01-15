Арагчи: Договор о стратпартнерстве РФ и Ирана не предполагает военного альянса

Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Москвой и Тегераном направлен на развитие всех аспектов двусторонних отношений, в том числе оборонного сотрудничества, при этом не предполагает формирования военного союза.

Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Москвой и Тегераном направлен на развитие всех аспектов двусторонних отношений, в том числе оборонного сотрудничества, при этом не предполагает формирования военного союза.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава МИД исламской республики Аббас Арагчи в эфире иранской гостелерадиокомпании.

"Это поистине комплексное, всеобъемлющее соглашение. Оно охватывает все аспекты двусторонних отношений, особенное внимание уделено экономике и торговле, <...> соглашение включает в себя сотрудничество в области безопасности и обороны, но не преследует цели создания военного альянса", - сказал дипломат.

По его словам, договор не направлен против третьих стран и никак не ограничивает Москву и Тегеран в заключении соглашений с другими странами.

Ранее посол исламской республики в РФ Казем Джалали сообщил, что российско-иранский договор будет заключен на 20 лет.