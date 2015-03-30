Аппатурай: НАТО и Грузия проведут совместные учения летом

Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ НАТО и Грузия проведут совместные учения летом 2015 года. Как сообщает Report со ссылкой на "Новости-Грузия", об этом заявил спецпредставитель генерального секретаря альянса по странам Южного Кавказа и Центральной Азии Джеймс Аппатурай в онлайн-интервью, организованном НПО "Атлантический совет Грузии".

"Наши специалисты помогают Грузии в создании совместного тренировочного центра. Мы определили членов основной группы, которые скоро прибудут в страну, и у нас пройдут совместные учения в Грузии этим летом", - заявил Аппатурай.

"Мы разделяем мнение о том, что Грузия, Украина и Молдова испытывают сильное давление со стороны России с целью изменить их политический курс и вернуть их на орбиту Москвы. Мы также верим, что все три страны заслуживают большей поддержки для укрепления своих оборонных мощностей. Могу сказать, что Грузия на данный момент получает самую большую помощь от НАТО в плане укрепления своей обороноспособности ", - заявил Аппатурай, отвечая на еще один вопрос онлайн-интервью.