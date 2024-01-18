Аппарат омбудсмена Армении: В армянской армии растет число небоевых потерь

Статистика последних четырех лет показывает, что наблюдается рост случаев смерти в вооруженных силах Армении в небоевых условиях.

Статистика последних четырех лет показывает, что наблюдается рост случаев смерти в вооруженных силах Армении в небоевых условиях.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил руководитель специализированного подразделения офиса омбудсмена Армении по защите прав военнослужащих и членов их семей Андраник Егоян.

По его словам, 2018 году было зафиксировано 63 случая, в 2019-м – 49, в 2020-м - 54, 2021-м – 58, в 2022-м - 64. Та же ситуация с членовредительством. В 2020 году их было 65, в 2021-м – 77, в 2022-м – 108.

"Когда мы говорим о гибели военнослужащих в мирных условиях, на ум приходят вопросы, связанные с дисциплиной", – сказал он.