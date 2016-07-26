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    Аппарат омбудсмена Армении получил 114 жалоб о насилии полицейских в отношении граждан

    Аппарат омбудсмена начал соответствующее расследование

    Баку. 26 июля. REPORT.AZ/ В период с 17 по 22 июля в  аппарат омбудсмена Армении поступили 114 письменных и устных сообщений о насилии полицейских в отношении  гражданских лиц. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявили в аппарате омбудсмена Армении.

    Жалобы также касаются изъятия и невозвращения личных вещей граждан с нарушениями установленных процедур, препятствованию прихода адвокатов в полицейские отделения и лишения подвергнутых приводу лиц права на телефонный звонок.

    Аппарат омбудсмена Армении  начал соответствующее расследование.

    17 июля вооруженная группа захватила здание полиции в Ереване. В ходе захвата участники группы убили полицейского и ранили четырех человек. Они требуют освободить координатора армянской оппозиционной организации "Учредительный парламент" Жирайра Сефиляна, находящегося под арестом по обвинению в незаконном приобретении и хранении оружия. Кроме того, члены вооруженной группы требуют отставки президента и правительства. 23 июля члены вооруженной группы освободили всех удерживаемых заложников, взамен на открытие корпункта, и по-прежнему продолжают находится в захваченном здании. 

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