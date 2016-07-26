Аппарат омбудсмена Армении получил 114 жалоб о насилии полицейских в отношении граждан

Баку. 26 июля. REPORT.AZ/ В период с 17 по 22 июля в аппарат омбудсмена Армении поступили 114 письменных и устных сообщений о насилии полицейских в отношении гражданских лиц. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявили в аппарате омбудсмена Армении.

Жалобы также касаются изъятия и невозвращения личных вещей граждан с нарушениями установленных процедур, препятствованию прихода адвокатов в полицейские отделения и лишения подвергнутых приводу лиц права на телефонный звонок.

Аппарат омбудсмена Армении начал соответствующее расследование.

17 июля вооруженная группа захватила здание полиции в Ереване. В ходе захвата участники группы убили полицейского и ранили четырех человек. Они требуют освободить координатора армянской оппозиционной организации "Учредительный парламент" Жирайра Сефиляна, находящегося под арестом по обвинению в незаконном приобретении и хранении оружия. Кроме того, члены вооруженной группы требуют отставки президента и правительства. 23 июля члены вооруженной группы освободили всех удерживаемых заложников, взамен на открытие корпункта, и по-прежнему продолжают находится в захваченном здании.