Апелляционный суд Армении признал неправомерным задержание бизнесмена Карапетяна

Апелляционный суд Армении признал незаконным задержание бизнесмена Самвела Карапетяна.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщила в соцсетях его адвокат Лиана Гаспарян.

По ее словам, суд установил, что Карапетян был неправомерно задержан и незаконно содержался под стражей более девяти часов. Таким образом, отметил защитник, апелляционная инстанция зафиксировала очередное нарушение в рамках уголовного дела против предпринимателя.

Гаспарян обратила внимание, что суд первой инстанции под председательством судьи Артака Карапетяна, принимая решение об аресте, не учел этого обстоятельства.

Напомним, Карапетян был арестован 18 июня сроком на два месяца по обвинению в публичных призывах к захвату власти.