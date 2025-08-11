О нас

Апелляционный суд Армении признал неправомерным задержание бизнесмена Карапетяна

Апелляционный суд Армении признал неправомерным задержание бизнесмена Карапетяна Апелляционный суд Армении признал незаконным задержание бизнесмена Самвела Карапетяна.
В регионе
11 августа 2025 г. 18:04
Апелляционный суд Армении признал неправомерным задержание бизнесмена Карапетяна

Апелляционный суд Армении признал незаконным задержание бизнесмена Самвела Карапетяна.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщила в соцсетях его адвокат Лиана Гаспарян.

По ее словам, суд установил, что Карапетян был неправомерно задержан и незаконно содержался под стражей более девяти часов. Таким образом, отметил защитник, апелляционная инстанция зафиксировала очередное нарушение в рамках уголовного дела против предпринимателя.

Гаспарян обратила внимание, что суд первой инстанции под председательством судьи Артака Карапетяна, принимая решение об аресте, не учел этого обстоятельства.

Напомним, Карапетян был арестован 18 июня сроком на два месяца по обвинению в публичных призывах к захвату власти.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Дональд Трамп вручил президенту Ильхаму Алиеву символические ключи от Белого дома
Дональд Трамп вручил президенту Ильхаму Алиеву символические ключи от Белого дома
9 августа 2025 г. 04:59
Белый дом ожидает лидеров Азербайджана и Армении
ФотоБелый дом ожидает лидеров Азербайджана и Армении
8 августа 2025 г. 22:22
Трамп подпишет документ о приостановке исполнения поправки 907 - ЭКСКЛЮЗИВ
Трамп подпишет документ о приостановке исполнения поправки 907 - ЭКСКЛЮЗИВ
7 августа 2025 г. 23:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi