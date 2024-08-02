Апелляционный суд Армении оставил в силе приговор оппозиционному активисту

Апелляционный суд Армении оставил в силе приговор оппозиционному активисту Нареку Маляну, который был вынесен судом первой инстанции.

Апелляционный суд Армении оставил в силе приговор оппозиционному активисту Нареку Маляну, который был вынесен судом первой инстанции.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщил его адвокат Рубен Меликян в соцсетях.

"Малян уже провел в тюрьме 11 месяцев. Он отказался признавать вину и всеми возможными методами продолжает бороться с властями из тюрьмы", - написал адвокат.

По его словам, в действиях Маляна отсутствует состав преступления, тогда как прокуратура настаивает на увеличении срока лишения свободы до 3 лет и 3 месяцев.

Меликян сообщил, что решение Апелляционного суда будет обжаловано в Кассационном суде, однако Маляна освободят 19 сентября, независимо от исхода.

В апреле лидер оппозиционного движения "Вето" Малян был признан виновным в пропаганде ненависти, дискриминации и подстрекательстве к вражде. Суд приговорил его к году лишения свободы. Но так как Малян находится под арестом с 20 сентября прошлого года,то на момент вынесения приговора ему оставалось провести в заключении 5 месяцев и 7 дней.

Ранее Малян уже был фигурантом ряда дел, включая историю, связанную со скандальным перформансом "Расстрел Чаушеску, или Смерть предателям" в 2021 году. По этому делу он был оправдан.