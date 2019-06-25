Апелляционный суд арестовал экс-президента Кочаряна

Апелляционный суд Армении отменил решение об освобождении из-под стражи экс-президента Роберта Кочаряна.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил на заседании Апелляционного суда судья Армен Даниелян.

По его словам, генпрокуратура Армении оспаривает два решения суда общей юрисдикции - об освобождении из-под стражи второго президента Армении Роберта Кочаряна под личное поручительство руководства сепаратистского режима в Нагорном Карабахе (от 18 мая), и решение суда обратиться в Конституционный суд для приостановления судебного производства (от 20 мая) по данному делу.