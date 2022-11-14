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Фахреддин Алтун: Желающие дружить с Турцией должны прекратить поддержку террористов

Фахреддин Алтун: Желающие дружить с Турцией должны прекратить поддержку террористов "Теракты против нашего гражданского населения являются прямым и косвенным результатом поддержки террористических группировок с стороны некоторых стран. Если они хотят дружбы с Турцией, то должны немедленно прекратить прямую и косвенную поддержку террорист
В регионе
14 ноября 2022 г. 10:03
Фахреддин Алтун: Желающие дружить с Турцией должны прекратить поддержку террористов

"Теракты против нашего гражданского населения являются прямым и косвенным результатом поддержки террористических группировок с стороны некоторых стран. Если они хотят дружбы с Турцией, то должны немедленно прекратить прямую и косвенную поддержку террористов”.

Как сообщает Report, об этом начальник отдела коммуникаций администрации президента Турции Фахреддин Алтун написал в Twitter.

Он отметил, что лица, причастные к террористическому акту, будут найдены и наказаны:

"Я выражаю глубокие соболезнования семьям погибших, разделяю их горе и печаль”.

Отметим, что в результате взрыва, произошедшего вчера в Стамбуле, погибли шесть, пострадал 81 человек.

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Версия на английском языке Turkish Presidency: States that want our friendship should stop supporting terrorists
Версия на азербайджанском языке Türkiyə PA: "Bizimlə dost olmaq istəyən dövlətlər terrorçulara dəstəyi dayandırmalıdır"

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