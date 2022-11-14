Фахреддин Алтун: Желающие дружить с Турцией должны прекратить поддержку террористов

"Теракты против нашего гражданского населения являются прямым и косвенным результатом поддержки террористических группировок с стороны некоторых стран. Если они хотят дружбы с Турцией, то должны немедленно прекратить прямую и косвенную поддержку террорист

"Теракты против нашего гражданского населения являются прямым и косвенным результатом поддержки террористических группировок с стороны некоторых стран. Если они хотят дружбы с Турцией, то должны немедленно прекратить прямую и косвенную поддержку террористов”.

Как сообщает Report, об этом начальник отдела коммуникаций администрации президента Турции Фахреддин Алтун написал в Twitter.

Он отметил, что лица, причастные к террористическому акту, будут найдены и наказаны:

"Я выражаю глубокие соболезнования семьям погибших, разделяю их горе и печаль”.

Отметим, что в результате взрыва, произошедшего вчера в Стамбуле, погибли шесть, пострадал 81 человек.