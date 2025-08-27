О нас

27 августа 2025 г. 07:58
AP: МАГАТЭ пока не будет проверять поврежденные США и Израилем объекты Ирана

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) пока не будет проводить инспекции иранских ядерных объектов, поврежденных в результате ударов Израиля и США.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Associated Press.

По его сведениям, стороны пока не достигли финального соглашения, однако дипломаты ожидают его заключения. Согласно оговариваемым условиям сделки, инспекции МАГАТЭ пока будут затрагивать лишь те ядерные объекты исламской республики, которые не подверглись ударам.

Ранее во вторник глава генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что первая группа инспекторов агентства вернулась в Иран и готовится возобновить работу на ядерных объектах исламской республики.

Версия на азербайджанском языке KİV: AEBA İranın ABŞ və İsrail tərəfindən zədələnmiş nüvə obyektlərini təftiş etməyəcək

