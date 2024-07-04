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Антитеррористическая структура ШОС будет преобразована в универсальный центр

Антитеррористическая структура ШОС будет преобразована в универсальный центр Региональная антитеррористическая структура ШОС будет преобразована в универсальный центр.
В регионе
4 июля 2024 г. 11:41
Антитеррористическая структура ШОС будет преобразована в универсальный центр

Региональная антитеррористическая структура Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) будет преобразована в универсальный центр.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сказал президент России Владимир Путин на саммите ШОС в Астане.

Он отметил, что безопасность государств-членов ШОС остается приоритетной задачей в работе организации.

"Именно на это нацелены принимаемые сегодня решения о преобразовании региональной антитеррористической структуры ШОС в универсальный центр, который займется реагированием на весь спектр угроз безопасности", - сказал он.

По словам Путина, также будет учрежден антинаркотический центр в Душанбе.

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Версия на азербайджанском языке ŞƏT-in antiterror strukturu universal mərkəzə çevriləcək

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