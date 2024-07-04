Антитеррористическая структура ШОС будет преобразована в универсальный центр

Региональная антитеррористическая структура Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) будет преобразована в универсальный центр.
Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сказал президент России Владимир Путин на саммите ШОС в Астане.
Он отметил, что безопасность государств-членов ШОС остается приоритетной задачей в работе организации.
"Именно на это нацелены принимаемые сегодня решения о преобразовании региональной антитеррористической структуры ШОС в универсальный центр, который займется реагированием на весь спектр угроз безопасности", - сказал он.
По словам Путина, также будет учрежден антинаркотический центр в Душанбе.