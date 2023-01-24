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Антикоррупционный суд Украины арестовал замминистра по инфраструктуре

Антикоррупционный суд Украины арестовал замминистра по инфраструктуре Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины арестовал бывшего заместителя министра развития общин, территорий и инфраструктуры Василия Лозинского с альтернативой внесения залога в размере 100 000 472 гривен (2,7 млн долларов).
В регионе
24 января 2023 г. 15:39
Антикоррупционный суд Украины арестовал замминистра по инфраструктуре

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины арестовал бывшего заместителя министра развития общин, территорий и инфраструктуры Василия Лозинского с альтернативой внесения залога в размере 100 000 472 гривен (2,7 млн долларов).

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ВАКС.

Сообщается, что следственная судья удовлетворила ходатайство детектива НАБУ в полном объеме. Таким образом, к Лозинскому применили меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога.

Лозинского взяли под стражу в зале суда. Срок содержания под стражей - до 24 марта включительно.

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Версия на английском языке Ukraine’s Anti-Corruption Court arrests deputy minister for infrastructure

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