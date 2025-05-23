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Антикоррупционный комитет: Уголовное дело против экс-президента Армении передано в суд

Антикоррупционный комитет: Уголовное дело против экс-президента Армении передано в суд Очередное уголовное дело против экс-президента Армении Сержа Саргсяна, которое связано с предполагаемым получением взятки от предпринимательницы Сильвы Амбарцумян, передано в суд.
В регионе
23 мая 2025 г. 19:09
Антикоррупционный комитет: Уголовное дело против экс-президента Армении передано в суд

Очередное уголовное дело против экс-президента Армении Сержа Саргсяна, которое связано с предполагаемым получением взятки от предпринимательницы Сильвы Амбарцумян, передано в суд.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, о завершении предварительного следствия сообщил Антикоррупционный комитет.

Уголовное дело было возбуждено в ноябре 2021 года, согласно которому бывший президент в феврале 2008 года, занимая пост премьера, вместе со своим старшим помощником (зять экс-президента Микаэл Минасян) получили взятку в размере $2,9 млн, взамен на что согласились не создавать препятствий для продажи компании-нерезиденту 100% акций одного из ООО, зарегистрированных в Армении.

Саргсян – фигурант еще двух уголовных дел. Одно из них связано с протекцией компании "Флеш", импортирующей нефтепродукты, второе – с приватизацией земельных участков, расположенных близ военного пантеона "Ераблур" в Ереване.

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